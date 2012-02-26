Kenan Sofuoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu

T24 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Kawasaki Deltafin Lorenzi takımıyla katıldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya koşusunu birincilikle tamamladı.



Avustralya'daki Phillip Island Pisti'ndeki yarışa, ilk çizgideki 4. sıradan başlayan Sofuoğlu, 15 turluk mücadeleyi 9. tura kadar bulunduğu sırada sürdürdü. 10. turda hamle yapan Sofuoğlu, üçüncü sıraya geçti ve 11. turda Fransız Fabien Foret'ten liderliği ele geçirerek yarış sonunda damalı bayrağı ilk gören sporcu oldu.

Kenan Sofuoğlu, bu sonuçla 1,5 yıl aradan sonra dönüş yaptığı Dünya Supersport Şampiyonası'na birincilikle başlamış oldu.

Öte yandan Fransız Fabien Foret'in ikinci sırada yer aldığı yarışmada, Avustralyalı Broc Parkes üçüncü oldu. Sofuoğlu'nun takım arkadaşı Güney Afrikalı Sheridan Morais ise 6. sırada kaldı. Sezonun ilk yarışının ardından genel klasmanda da Sofuoğlu, 25 puanla birinci sırada yer alırken, 20 puan elde eden Foret ikinci, Parkes de 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kenan Sofuoğlu, yarış sonrası duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Moto2'de yaşadığım kötü sezondan sonra böyle bir zafere ihtiyacım vardı. Kawasaki ile tekrar buraya dönme kararı almak benim için zordu ama dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Yarışı çok da kolay kazanmadım. 11. turda atak yaparak birinciliğe çıktım. Amacım 10 tur bekleyip, kalan turlarda tempoyu artırmaktı ve yarış tamamen benim istediğim gibi gelişti. Yarışın kısa olduğunu biliyordum ve 5 tur kala tırmanışa geçerek liderliği ele geçirdim. Sezonun ilk yarışını kazandığım için çok mutluyum.”

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak koşusu 1 Nisan'da İtalya'daki Imola Pisti'nde yapılacak.