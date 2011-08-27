-Kenan Sofuoğlu'nun ayağı kırıldı ANKARA (A.A) - 27.08.2011 - Moto2 ABD Grand Prix'sindeki sıralama turlarında kaza yapan 2010 Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ayağı kırıldı. Kenan Sofuoğlu, Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 ABD Grand Prix'sinde, Indianapolis Pisti'ndeki sezonun 12. ayak koşusunun ilk gün sıralama turlarında kaza geçirdi. Sofuoğlu, en önde götürdüğü yarışmanın son turunda en hızlı turu atarken, son virajda kayarak düştü. Kazada Sofuoğlu'nun sağ ayağı iki yerinden kırıldı. Kaza sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Sofuoğlu'nun ameliyat edileceği öğrenildi. Sofuoğlu, talihsiz bir kaza geçirdiğini belirterek, ''Kötü bir kaza oldu. Yarışı ilk sırada bitirmek için ilerlerken, son virajda kaydım. Sağ ayağım kırıldı ve sol dizimde de büyük acı var. Yaklaşık iki ay motosiklete bile binemeyeceğim'' dedi. Milli sporcunun 2009 yılında da Sakarya'da antrenman yaparken ayağı kırılmıştı.