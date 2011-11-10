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Spor

Kenan Sofuoğlu'ndan ''U'' dönüşü ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 14:23

-Kenan Sofuoğlu'ndan ''U'' dönüşü ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Bu sezon Moto2 kategorisinde ilk kez yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto GP kariyerine ara vererek, daha önce iki kez dünya şampiyonluğu yaşadığı Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele etme kararı aldı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonu 59 puanla 17'nci sırada tamamlayan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 2012 sezonunda tekrar Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışma kararı aldığını söyledi. Motosiklet Federasyonu yöneticileriyle görüşerek böyle bir karar aldığını belirten Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu: ''Bu yıl Moto2'de kötü bir sezon geçirdim. Moto2'de bir yıl daha kaybetmek istemiyorum ve bu nedenle daha önce yarıştığım kategoriye dönme kararı aldım. Lorenzini Kawasaki takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışacağım. Moto2'de kalabilmem için çok güçlü bir takıma ihtiyacım vardı. Ancak, istediğim gibi bir takım olmadı. Kawasaki ise bugüne kadar başarılı bir pilot ile çalışmadı. Kawasaki'yi motosikletinden ya da ekibinden dolayı seçmedim. Eğer Kawasaki'yi dünya şampiyonluğuna taşırsam, onlar da beni dünyaya tanıtmış olacak. Geniş bir sponsorluğu var. Ayrıca Kawasaki dünyada tanınıyor.'' Sofuoğlu, Moto2'nin dışarıdan gözüktüğü gibi güzel bir kategori olmadığını savunarak, ''Moto2 yarışmalarının daha hızlı olduğu sanılıyor. Aslında Dünya Supersport Şampiyonası, daha hızlı yarışların olduğu bir kategori. Gelecek sezonun daha güzel olacağını düşünüyorum. 2011'i ise kayıp bir yıl olarak görüyorum'' dedi. Moto2'de yarışabilmek için 650 bin Avro ödeme yapılması gerektiğini anlatan milli motosikletçi, ''Dünya Supersport Şampiyonası için 350 bin Avro ödeme yapacağız. Ödeme planını federasyonla konuşarak kararlaştırdık'' diye konuştu.

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