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Spor

Kenan Sofuoğlu'na sosyal medyadan park cezası kesildi

Sofuoğlu, lüks otomobilini 'Park Yasağı' ve 'Araç Çekilir' levhalarının hemen önüne park etmişti

03 Şubat 2016 18:48

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya yüzünden trafik cezası yedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, kayınvalidesi Yamina Abdoun’un şampiyonluk hediyesi olan Ferrari marka otomobilini Adapazarı’nda trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan Şal Sokak’ta park yasağı tabelasının hemen önüne park etti.

Bir kısmı kaldırıma çıkan araç, çevredekilerin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar lüks otomobil ile selfie çekildi. 

'Park Yasağı' ve 'Araç Çekilir' levhalarının hemen önüne park edilen lüks otomobilin park yasağını ihlal ettiğine dair fotoğraflar yerel medyada yayınlanınca, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Şubesi ekipleri, Kenan Sofuoğlu’na "Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek" suçundan 92 lira para cezası kesti.

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