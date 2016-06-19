Kenan Sofuoğlu'dan bir zafer daha

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen sezonun 8. yarışında birinci oldu.

NTV'de yer alan habere göre, mücadeleye 2. sırada başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, startta pozisyonunu korudu ancak 2. turda Honda takımından Patrick Jacobsen'e geçilerek 3'üncülüğe geriledi. Jacobsen, "pole pozisyonu"nun sahibi Bardahl Evan Bros Honda takımından Federico Caricasulo'yu 7. turda geçerek liderliğe yükseldi.

Bitime 4 tur kala Caricasulo'yu geride bırakarak 2'nciliğe yerleşen Sofuoğlu, 2 tur kala Jacobsen'e yaptığı atakla da liderliğe çıktı. Caricasulo, aynı tur içinde Jacobsen'i geçerek 2. sıraya tırmandı.

Sezonun 9. yarışı, 18 Eylül'de Almanya'da

Kalan bölümde farkı koruyan 31 yaşındaki milli sporcu, bu sezon 4'üncü, Supersport kariyerindeki 36'ncı zaferini elde etti. Liderin 0.5 saniye arkasındaki Caricasulo 2'nci, Kenan'dan 0.9 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Jacobsen ise 3'üncü oldu.

Puanını 146'ya çıkaran Kenan Sofuoğlu, pilotlar klasmanında rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Milli motosikletçiyi, 106 puanla takım arkadaşı Randy Krummenacher ve 92 puanla Jacobsen izledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'na, eylül ayına kadar ara verilecek. Sezonun 9. yarışı, 18 Eylül'de Almanya'da düzenlenecek.

Sürücüler klasmanı

Sezonun 8. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu - 146 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 106

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 92

4. Gino Rea (Büyük Britanya) - 78

5. Jules Cluzel (Fransa) - 75