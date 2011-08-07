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Spor

KENAN SOFUOĞLU YİNE ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2011 00:35

-KENAN SOFUOĞLU YİNE ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Motor sporlarında V1 Challenge'ın üçüncü ayağı İstanbul'da yapılırken, özel tasarım araçların kullanıldığı yarışta bir çok tanınmış isim de yer aldı. Tuzla'da bulunan İstanbul Autodrom pistinde gerçekleştirilen yarışlarda, dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, şampiyon rallici Burcu Çetinkaya gibi isimler piste çıkarak kozlarını paylaştı. Dünya Bilardo Şampiyonası nedeniyle ilk 2 yarışta yer almayan Semih Saygıner'in bundan sonraki ayaklarda yarışacağı belirtilirken, Moto2'de mücadele eden Kenan Sofuoğlu'nun ise misafir yarışçı olduğu belirtildi. -SOFUOĞLU İLK KEZ BİNDİĞİ ARAÇLA ŞAMPİYON OLDU- Süpersport kategorisinde 2 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Kenan Sofuoğlu, ilk kez bindiği özel yapım araçta şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sergilediği performansla oldukça başarılı bir mücadele ortaya koyan Kenan Sofuoğlu, Volkan Işık tarafından özel olarak tasarlanan aracı ilk defa kullandığını aktarırken, çok beğendiğini vurguladı. Isınma turlarından itibaren hızlı bir pilotaj sergileyen ve araçtaki acemiliğini çabuk atan Kenan Sofuoğlu, V1 Challange'ın 3. ayağını kazanan isim oldu. Kenan Sofuoğlu'nun ardından Melisa Tahincioğlu ikinciliği, Dağhan Ünlüdağ ise 3. sırayı elde etti.   Toplam 7 yarıştan oluşan V1 Challenge'in ilk ayağı Ankara'da, ikincisi İzmir'in Çeşme ilçesinde organize edildi. İstanbul'daki üçüncü yarışın ardından 18 Eylül'de Aydın, 16 Ekim'de İstanbul, 29 Ekim'de Eskişehir, 26 Kasım'da İzmir ayaklarıyla mücadele tamamlanacak. Bursa'daki pistin kapatılması nedeniyle takvimde Bursa ayağı olarak gözüken bugünkü yarış, İstanbul'a alınmıştı.

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