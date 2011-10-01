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Spor

Kenan Sofuoğlu yeniden pistte ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 20:36

-Kenan Sofuoğlu yeniden pistte ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ayak parmaklarındaki kırık nedeniyle bir süredir uzak kaldığı Moto2 yarışmalarına, yarın Japonya Grand Prix'si ile yeniden başlayacak. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 yarışmaları yarın Motegi Pisti'nde koşulacak. 27 Ağustos'ta ABD Grand Prix'sinin sıralama turlarında kaza yaparak ayak parmağı kırılan Kenan Sofuoğlu, bugün koşulan sıralama turlarını 19. sırada tamamladı. Milli motosikletçi, yarın TSİ 07.00'de koşulacak Japonya yarışına 19. sıradan başlayacak. Fransa'nın Tecnomag-CIP takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, halen genel klasmanda 45 puanla 16. sırada yer alıyor. Moto GP'de sezonun 3. ayak yarışı olan Japonya Grand Prix'si, 24 Nisan'da koşulması gerekirken, bu ülkede 11 Mart'ta yaşanan deprem ve tusunami ile ardından Fukuşima nükleer santralindeki radyasyon sızıntısı nedeniyle ertelenmişti. Koşunun yapılacağı Twin Ring Motegi Pisti, Fukuşima nükleer santraline 130 kilometre mesafede bulunuyor.

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