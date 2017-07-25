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Spor

Kenan Sofuoğlu testlere başladı

Sofuoğlu, şampiyonada 7. ayak yarışları sonunda Lucas Mahias'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor

25 Temmuz 2017 15:56

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, resmi tatile giren Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci dönem yarışları için İtalya'da test sürüşleri yapacak.

Kawasaki Puccetti Racing takımıyla şampiyonada mücadele eden Sofuoğlu, Avrupa Superstock 1000'de yer alan Toprak Razgatlıoğlu ile İtalya'ya gitti.

TRTSpor'un haberine göre Sofuoğlu,  18 Haziran'da resmi tatile girdiklerini belirterek, "Bir süredir kural gereği antrenmana çıkamıyoruz. İtalya'da iki gün takımla mekanik ve pistte testler yapacağız. Sezonun kalan yarışları iki aylık aranın ardından 20 Ağustos'ta Almanya'da başlayacak. Motosikletlerimizi kalan yarışlar için hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, şampiyonada 7. ayak yarışları sonunda 105 puanlı Fransız Lucas Mahias'ın ardından 100 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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Kenan SofuoğluMilli motosikletçidünya supersport

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