Kenan Sofuoğlu, Supersport Şampiyonu

T24 - 2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu Türk sürücü Kenan Sofuoğlu oldu.



2007 yılında aynı seride şampiyon olmayı başaran Sofuoğlu, sezonun son yarışı olan Fransa GP'de elde ettiği ikincilikle birlikte aynı seride 2. kez şampiyon olarak büyük bir zafer elde etti.



Rakiplerinin Magny Cours'ta alacakları sonuca bakmazsızın 6. olması halinde şampiyonluğu garantileyecek olan Sofuoğlu, pol pozisyonundan başladığı Fransa yarışını 2. sırada tamamladı ve 2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nı 1. sırada tamamladı.