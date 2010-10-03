T24 LogoT24 Logo
Spor

Kenan Sofuoğlu, Supersport Şampiyonu

2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu Türk sürücü Kenan Sofuoğlu oldu.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu Türk sürücü Kenan Sofuoğlu oldu.


2007 yılında aynı seride şampiyon olmayı başaran Sofuoğlu, sezonun son yarışı olan Fransa GP'de elde ettiği ikincilikle birlikte aynı seride 2. kez şampiyon olarak büyük bir zafer elde etti.


Rakiplerinin Magny Cours'ta alacakları sonuca bakmazsızın 6. olması halinde şampiyonluğu garantileyecek olan Sofuoğlu, pol pozisyonundan başladığı Fransa yarışını 2. sırada tamamladı ve 2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nı 1. sırada tamamladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24