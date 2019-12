-KENAN SOFUOĞLU ''SON VİRAJDA'' ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonu ''şampiyon'' tamamlayabilmek için büyük bir avantajı elinde bulunduran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa yarışında riske girmek istemiyor. Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, halen 243 puanla genel klasmanda ilk sırada yer aldığını ve en yakın rakibi İrlandalı Eugene Laverty ile aralarında 16 puanlık bir fark bulunduğunu anımsattı. ''16 puanlık bir fark var ve bu yarışta Laverty ile liderlik mücadelesi içinde olmayacağım'' diyen Sofuoğlu, ''Sezonun son yarışı olan Fransa'nın Magny Cors Pisti'ndeki 13. ayak koşusu, Pazar günü yapılacak. Şu an şampiyonluğun en güçlü adayı benim. Ancak motosiklet sporunda sonucun ne olacağı belli olmuyor. Her an yarış dışı da kalabilirsiniz. Laverty ile İtalya yarışında başa baş bir mücadele yaptık. Bitime kısa mesafe kala bana çarptı ve birlikte düştük. Bunu kasıtlı yaptığını düşünmüyorum. Fakat yapılmaması gereken bir yerde hamle yaptı. Yine de yarışı kendisinden önde bitirmeyi başardım'' dedi. Şampiyonluğu Türkiye'ye getirmek istediğini ifade eden milli motosikletçi, ''Fransa'da ilk 6'ya girdiğim takdirde dünya şampiyonu olacağım. Ancak motosiklette önemli olan yarışı tamamlayabilmek. Geride kalan yarışlarda Laverty ile mücadele içinde olduk. Fransa'da ise 6. bile olmam bana şampiyonluğu getirecek. Bu nedenle de kendimi riske etmeyeceğim ve motosikletin üzerinde kalarak yarışı tamamlamaya çalışacağım'' diye konuştu. Daha önce 2007 yılında dünya şampiyonluğu yaşayan Sofuoğlu, ''Şampiyon olduğum sezon, bütün yarışlarda podyuma çıkmıştım. Bu sezon da geride kalan 12 yarışta yine podyumda yer aldım. 2007'de olduğu gibi aynı başarıyla şampiyonluğa ulaşmak istiyorum'' dedi. Sezonun 13. ayağı olan son yarışı, 3 Ekim'de Fransa'nın Magny Cors Pisti'nde TSİ 14.30'da gerçekleştirilecek.