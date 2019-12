Kenan Sofuoğlu 'şerit' değiştiriyor

T24 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, gelecek sezon Moto GP'nin önemli yarışları arasında yer alan Moto2'de yarışmak istiyor.



Hollanda'nın Hannspree Ten Kate Honda takımıyla Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan ve şu an 183 puanla genel klasmanda ilk sırada yer alan Kenan Sofuoğlu, gelecek yıl Moto2'ye geçmeyi planladığını söyledi.



Moto2 kategorisinin yeni çıktığını ve Moto GP'den daha popüler olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu: ''Moto2 dünyayı kasıp kavuruyor. Büyük bir izleyici kitlesi var. Şu an dünyanın en fazla ilgi gören yarışından biri. Yeni sezonda başka bir takımla Moto2'de yarışmak istiyorum. 5 yıldır Ten Kate Honda takımında yarışıyorum. Dolayısıyla da 5 yıldır aynı tulumu giyiyorum, aynı motosiklette yarışıyorum. Takımımla konuştum ve onlar da sıcak bakıyorlar. Bir yıllık sözleşmem olmasına rağmen takımı değiştirerek Moto2'ye gitmek istiyorum. Bunu Supersport'ta şampiyon olursam gerçekleştireceğim. Eğer şampiyonluğa ulaşamazsam bir yıl daha burada kalabilirim.''





''Moto2 diğer kategorileri söndürdü"



Moto2 için 5-6 takımla görüşmesinin olduğunu ve bazı teklifler aldığını ifade eden Sofuoğlu, ''Eğer Supersport'ta iyi sonuçlar alırsam, Moto2'nin son iki yarışına misafir olarak katılacağım'' dedi.



Supersport'taki en önemli rakipleri arasında yer alan İrlandalı Eugene Laverty'nin de Moto2'ye geçmek istediğini anlatan Sofuoğlu, ''Moto2 dünyanın en çok yarışçısının katıldığı bir kategori. Her koşuda 40'ın üzerinde yarışçı start alıyor. Moto GP ve Supersport'ta 15-20 arası yarışçı olabiliyor. Moto2 diğer kategorileri söndürdü'' diye konuştu.