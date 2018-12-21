Kenan Sofuoğlu senatör 'oldu'

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun İngilizce olarak bastırdığı kartvizitte kendini "senatör" olarak tanıttığı ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Meclis matbaası tarafından AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu adına hazırlanan kartviziti ve kendi için hazırlanmış kartviziti birlikte paylaştı.

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor? Yoksa bazı milletvekilleri ayrıcalıklı mı?"

CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ise "Sakarya AKP Milletvekili Sayın Kenan Sofuoğlu, bizim görmediğimiz bir kararname mi var... Senatör’lük hayırlı olsun..." şeklinde bir paylaşımda bulundu.