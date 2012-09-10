Kenan Sofuoğlu şampiyonluk yolunda

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Almanya koşusunu lider bitirdi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Almanya koşusunu birinci sırada bitirdi. Almanya 'daki Nürburgring Pisti'nde koşulan sezonun 11. yarışına Kenan Sofuoğlu, ilk çizgideki 4'üncü sıradan başladı.

Kenan Sofuoğlu, Fransız Jules Cluzel'in ilk, Büyük Britanyalı Sam Lowes'in ise ikinci sıradan başladığı yarışmada iyi bir start alarak ilk sıraya yerleşti. Yarışma boyuncu Cluzel'in ataklarına anında karşılık veren Sofuoğlu, koşunun sonunda damalı bayrağı ilk gören sporcu oldu ve podyumun üst basamağına çıkmayı başardı.

Almanya yarışını Jules Cluzel ikinci, Fransız Fabian Foret ise üçüncü sırada bitirdi.

Kenan Sofuoğlu, genel klasmanda puanını 198'e çıkararak en yakın rakibi Cluzel ile şampiyonanın bitimine 2 yarış kala aradaki puan farkını 38'e çıkardı.

Genel klasmanda Cluzel 160 puanla ikinci sırada yer alırken, Foret ise 144 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ayak koşusu, 23 Eylül'de Portekiz'deki Partimao Pisti'nde yapılacak