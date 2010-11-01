T24 LogoT24 Logo
Spor

KENAN SOFUOĞLU MOTO GP'DE 5. OLDU ANKARA (A.A)

01 Kasım 2010 09:31

-KENAN SOFUOĞLU MOTO GP'DE 5. OLDU ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, kariyerindeki ilk Moto GP yarışında 5. oldu. Sofuoğlu, Moto GP'nin dalı olan Moto2'nin Portekiz'deki Estoril Circuit Pisti'nde gerçekleştirilen koşuya, 4. sırada başladı. Bir süre yarışmayı lider götüren milli motosikletçi, koşuyu 5. sırada tamamlayabildi.  Kenan Sofuoğlu'nun Technomag-CIP takımıyla katıldığı koşuda, Viessmann Kiefer Racing takımından Stefan Bral ilk sırada yer aldı. Caretta Technology Race Dept takımından Alex Baldolini ikinci, JIR Moto2'den Alex de Angelis üçüncü ve Marc VDS Racing takımından Scott Redding ise yarışmayı 4. sırada tamamladı. Moto2'de sezonun son yarışı, 7 Kasımda, İspanya'nın Valencia Pisti'nde yapılacak. Kenan Sofuoğlu, Technomag-CIP takımıyla son koşuya da katılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24