-KENAN SOFUOĞLU MOTO GP'DE 5. OLDU ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, kariyerindeki ilk Moto GP yarışında 5. oldu. Sofuoğlu, Moto GP'nin dalı olan Moto2'nin Portekiz'deki Estoril Circuit Pisti'nde gerçekleştirilen koşuya, 4. sırada başladı. Bir süre yarışmayı lider götüren milli motosikletçi, koşuyu 5. sırada tamamlayabildi. Kenan Sofuoğlu'nun Technomag-CIP takımıyla katıldığı koşuda, Viessmann Kiefer Racing takımından Stefan Bral ilk sırada yer aldı. Caretta Technology Race Dept takımından Alex Baldolini ikinci, JIR Moto2'den Alex de Angelis üçüncü ve Marc VDS Racing takımından Scott Redding ise yarışmayı 4. sırada tamamladı. Moto2'de sezonun son yarışı, 7 Kasımda, İspanya'nın Valencia Pisti'nde yapılacak. Kenan Sofuoğlu, Technomag-CIP takımıyla son koşuya da katılacak.