Kenan Sofuoğlu Monza'da 2. oldu

T24 - Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 5. ayak yarışını ikinci sırada tamamladı. Sofuoğlu, bu derecesiyle genel klasmandaki 2'inciliğini sürdürdü.





İtalya'daki Monza Pisti'nde koşulan sezonun 5. ayak yarışına Sofuoğlu, ilk sırada başlamasına karşın 1.47.818'lik derecesiyle mücadeleyi ikinci sırada bitirdi.





İrlandalı Eugene Laverty 1.47.767'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı, İspanyol sporcu Joan Lascorz ise 1.47.920 ile üçüncü sırada yer aldı.





Genel klasmanda Lascorz 101 puanla ilk sıradaki yerini korurken, 97 puana ulaşan Sofuoğlu ikinci sırada, Laverty ise 91 puanla üçüncü sırada kaldı.





Sezonun 6. ayak yarışı 16 Mayısta Güney Afrika'daki Kyalami Pistinde olacak.

