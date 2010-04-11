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Spor

Kenan Sofuoğlu İspanya'da 2'inci oldu

Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. yarışını ikinci sırada tamamladı.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 3. ayak yarışını ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanda ikinci sıraya geriledi.


Şampiyonada sezonun üçüncü ayağı İspanya'daki Valencia Pisti'nde koşuldu. Milli sporcu Kenan Sofuoğlu, yarışı 1.37.102'lik zamanıyla ikinci sırada tamamlayabildi. İspanyol sporcu Joan Lascorz'nin 1.37.049'luk derecesiyle ilk sırada bitirdiği yarışmada, İngiliz Chaz Davies ise 1.37.226'lık zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.


Genel klasmanda İspanyol Lascorz 65 puanla ilk sıraya yükselirken, 61 puanla Kenan Sofuoğlu ikinci, İrlandalı Eugene Laverty ise 41 puanla üçüncü sırada kaldı.


Sezonun 4. ayak yarışı 25 Nisan'da Hollanda'nın Assen Pisti'nde koşulacak.

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