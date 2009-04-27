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Spor

Kenan Sofuoğlu Hollanda'da beşinci

27 Nisan 2009 14:21


2009 Supersport Dünya Şampiyonası’nın Assen Pistinde koşulan dördüncü ayağında Kenan Sofuoğlu 5. oldu.


2009 Supersport Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kenan Sofuoğlu, Hollanda'nın Assen Pisti'ndeki 4. ayak yarışını beşinci sırada tamamladı.

Yarışın başlamasıyla iyi bir çıkış yapan Kenan Sofuoğlu, 21 turluk mücadelenin ilk bölümlerini lider olarak geçti. Son bölümde gerileyen Sofuoğlu, kalan turlarda yerini korudu ve yarışta beşinci oldu.

Sofuoğlu'nun beşinci olduğu 4. ayakta Eugene Laverty birinciliği, Cal Crutchlow ikinciliği ve Joan Lascorz ise üçüncülüğü elde etti.

Yarış öncesinde 54 puanla ikinci sırada bulunan Kenan Sofuoğlu, Assen Pisti'nde elde ettiği dereceyle 11 puan aldı ve puanını 65'e yükseltti. Sofuoğlu, bu puanla üçüncü sıraya geriledi.

Şampiyonanın 5. ayağı, 10 Mayıs Pazar günü Monza Pisti'nde koşulacak.

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