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Spor

Kenan Sofuoğlu: En geç 3 yıl içinde sporu bırakacağım

"32 yaşındayım ve emeklilik yaşıma geldim"

06 Ocak 2017 02:17

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk yaşamını en geç 3 yıl içinde sonlandırmayı düşündüğünü söyledi. Sofuoğlu, sporda 20-30 yaş arasının en güzel yıllar olduğunu ifade etti. Sofuoğlu, bir sporcunun 20'li yaşlarında gençliğini, 30 yaşında ise tecrübesini kullandığını belirterek, 30 yaşından sonra ise emekliliği düşünmeye başladığını dile getirdi.

"32 yaşındayım ve emeklilik yaşıma geldim." diyen Sofuoğlu, şöyle konuştu: "2017 sezonunda yarışıp durumuma bakacağım. Hala şampiyon olabiliyorsam belki bir yıl daha devam edebilirim ama büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde emekli olmuş olurum. Emekliliği düşünüyorum ama devam etmemdeki en büyük sebep, yetiştirdiğim öğrenciler, daha dünya şampiyonasına çıkacak seviyede değiller. Yetişmeye devam ediyorlar. Toprak Razgatlıoğlu büyük ihtimalle iki yıl sonra dünya şampiyonasında yarışmaya başlayacak ve artık bayrağı devralma seviyesine gelecek."

 

"5 sporcuyla dünya şampiyonasında yarışacağız"

 

Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Harun Çabuk'un gençler kategorisinde yarıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Daha genç yaşlarda Can, Deniz ve Bahattin adında 3 sporcum daha var. Onların başarısını görmek benim başarımdan daha iyi olacaktır. Ben inanıyorum ki 3-4 yıl içerisinde 5 sporcuyla dünya şampiyonasında yarışacağız. Bu rakam size az gelmesin. Motor sporlarında dünya şampiyonasında 5 sporcu yarıştırmak kolay değildir. Ülkemiz motor sporlarında adım adım ilerliyor. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla sporcuyla yarışacağız."

 

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