Kenan Sofuoğlu: Devletin vereceği ödüle ihtiyacım yok

T24- Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2010 sezonunu genel klasmanda zirvede tamamlayarak 2'nci kez dünya şampiyonu olan ve dün gece yurda dönen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya ikincisi olan Basketbol Milli Takımı'na 28 milyon lira ödül verilmesiyle ilgili gündeme gelen ödül polemiğiyle ilgili olarak, “Devletin vereceği ödüle ihtiyacım yok” dedi.



Dün İstanbul’a gelen Kenan Sofuoğlu bugün Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ü ziyaret etti. Vali Mustafa Büyük, Kenan Sofuoğlu’nun ikinci kez Dünya şampiyonluğunu kazanarak bir zoru başardığını belirtti ve kendisini kutlayarak Cumhuriyet altını hediye etti.



Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Sofuoğlu ise, Basketbol Milli Takımı'nın Dünya ikincisi olmasından sonra verilen 28 milyon liralık ödülle ilgili olarak, “Ben daha Türkiye ye gelmeden konuyu başka yerlere çekmeye çalışan insanlar olmuş. Söylemediğim yapmadığım röpörtajları yaptım olarak gösterilmişim. Altından bahsedilmiş” diyerek şöyle devam etti:



“Benim bu açıklamalardan haberim dahi yok. Hiçbir açıklama yapmadım. Bundan iki üç yıl önce ‘ne kadar kazanıyorsunuz?’ sorusuna verdiğim cevap ‘Türkiye’ye bakılırsa ikinci ligde olan bir futbolcu kadar kazanmıyorum’ dediğim röportajı bu güne atmışlar. Farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bence çok yanlış bir hareket. Biz Dünya şampiyonu olarak geldik. İnsanların taktığı şey ise, ‘Kenan ne kadar kazanıyorsun, devlet sana ne kadar altın verecek?’ Başka sporculara verilen paralar ile herkesi kıyaslıyorlar. Benim böyle bir sıkıntım yok. Para ile alakalı hiçbir sıkıntım yok. İşin doğrusunu söylemek gerekirse devletin vereceği ödüle de ihtiyacım yok. Beni Başbakan'ın araması, yarışı kazanıp İstiklal Marşı'nı çaldırmak, Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak yetti ve bu bana nasip oldu. Şimdi sıradaki şampiyonlukları düşünüyorum.”



Fransa'daki bayrak konusu

Dünya Şampiyonu olduğu son yarışın yapıldığı Fransa’da Türk Bayrağı asılmamasına tepki gösterdiğini de söyleyen Sofuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Fransada normal şartlarda yarıştığımız pislerde yarışan sporcuların ülkelerinin bayrakları olur. Fransa’daki piste Türk Bayrağı'nı asmamışlardı. Ben de ikaz ettim. Ertesi gün Türk bayrağını dalgalandırmaya başladılar. Hatta bu Fransa’da çok konuşuldu. Bu güzel birşey sonuçta. Türk Bayrağı'nın dalgalanması insanı gururlandırıyor. Umuyorum bayrağımızı 2011 yılında Dünya şampiyonasında da dalgalandıracağım. Benim için en önemli şey bu. Ama insanların farklı yönlere çekmesini gerçekten anlayamadım.”



Sponsor sıkıntısı çekiyor

Kenan Sofuoğlu, Türkiyede en önemli sorunlarından birinin, bilinmeyen bir spor dalını yaptığı için sponsor sıkıntısı olduğunu belirterek, özellikle 2011 yılındaki yarışlarda sporsor desteğine ihtiyaç duyduğunu anlattı. 2011 yılı ile ilgili hiçbir takımla anlaşmadığını da söyleyen Kenan Sofuoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak olan Motor GP yarışıyla ilgili olarak ta şunları söyledi:



“Normal şartlarda orada yarışmam imkansızdı. Şampiyona başladı ve bitmek üzere. Son finallere katılma sebebim Dünya şampiyonasında ünlü Japon pilot kaza yapıp hayatını kaybetmesi ile takım böyle bir istekte bulundu. ‘Son iki yarışda motorumuzu japon pilot yerine sen sürermisin’ dediler. Şampiyon olmamıştım bu teklif geldiğinde, ama Dünya genelinde şampiyon olarak gözüküyordum. Onlar da bu teklifi bana yapmışlardı. Çok iyi bir pilotun yerine yarışmak güzel bir şey. Ama biliyorsunuz ki o motorda birkaç ay önce bir pilot öldü. Ve yarışıcağım kategori kolay bir kategori değil. Her yarışta 6- 7 sporcunun sakatlandığı zor bir şampiyona. Beni burası ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek nokta oraya gidip orada başarılı olmak. Bunu yapacağıma inanıyorum. Bu benim için biraz da antrenman olacak. 2011 ile alakalı neler yapabileceğimi gösterecek. Umuyorum güzel sonuçlar alırım. Bu şampiyonluk ile birlikte o yarışı da kazanırsam, 2010 yılını en güzel şekilde kapatacağım"



