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Spor

KENAN SOFUOĞLU DERT KÜPÜ ANKARA (A.A)

06 Mayıs 2011 14:32

-KENAN SOFUOĞLU DERT KÜPÜ ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Bu sezon yarışmalarda istediği sonuçları olamayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kullandığı Suter motosiklet markasından vazgeçerek, Kalex marka motosiklet kullanmak istiyor. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 yarışmalarında mücadele eden Kenan Sofuoğlu, Fransız takımı Technomag-CIP ile yer aldığı bu kategoride kullandığı motosiklet markası Suter'in kendisine verdiği sözü tutmadığını dile getirdi. Kullandığı 2011 model motosikletten memnun olmadığını gündeme getirdiğini, son İspanya Grand Prix'inde ise 2010 model motosikletle yarıştığını anlatan Sofuoğlu, ''Eski model motosikletin lastikleri hızlı aşınıyor. Yarış sonunu getiremiyorum. İspanya yarışında ikinci sıradayken belirli turdan sonra düştüm ve yarış dışı kaldım. Çünkü yer tutuşu yoktu. Bu nedenle motosiklet markasını değiştirme kararı aldım. Kalex motosikletler daha iyi sonuç veriyor. Kalex motosiklet kiralayarak deneme yapacağım ve memnun kalırsam federasyon aracılığıyla 2 adet yeni motosiklet almak istiyorum'' diye konuştu. Sofuoğlu, Moto2 yarışmalarında kazanan sporcuların Kalex marka motosiklet kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Kalex motosikleti kullanan sporcular benim zorlandığım yerleri çok rahat bir şekilde geçtiler. Çünkü daha iyi sonuç alacağıma inanıyorum. Yarışmaları şu an ismimin olmaması gereken yerlerde bitiriyorum. Takımımla konuştum ve değişikliği kabul ettiler. Suter markası da bana verdiği sözü yerine getirmedi. Motosikletin şasesinden memnun olmadığım halde değiştirmediler. Bu sezonu bu şekilde devam etmemi istediler. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geride kalan 3 yarışta sıfır puan aldım. Önümüzde uzun bir sezon var. Yarışılan yer ve şampiyona belli. Podyumda olmam gerekir.'' -MOTOSİKLETLER 80 BİN AVRO- Motosiklet markası değişikliği konusunu paylaştığı federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar'ın destek verdiğini anlatan Sofuoğlu, ''Kalex marka motosikletler 80 bin avro değerinde. Benim iki motosiklet almam gerekiyor. Bunun için bütçeye gereksinim var. Federasyon başkanı (Değiştirmen gerekiyorsa, değiştir. Bütçe bulacağım) dedi. Sezon içinde böyle bir değişim kolay değil, ama buna mecburum'' diye konuştu. Kiralayacakları motosiklet ile 21 Mayıs'ta İtalya'da test sürüşleri gerçekleştireceğini ifade eden Sofuoğlu, ''Testlerde Kalex'i beğenirsem, yarışmaya devam edeceğim. Sonra da 2 adet satın alacağım'' dedi.

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