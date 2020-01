Kenan Sofuoğlu bitime iki yarış kala liderliğe yükseldi

İSTANBUL-(DHA)

Dünya Supersport Şampiyonası\'nda Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu rüzgarı sürüyor. Müthiş bir ivme yakalayan, son beş yarışında dört birincilik bir de ikincilik elde eden Sofuoğlu, bu kez Portekiz\'de ilk sırayı aldı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi. Sezonun en başından beri geriden gelen ancak pes etmeyerek sezonun bitimine üç ayak kala birinci olan milli pilot, yarıştan sonra ise \"Sezon başındaki sakatlık olmasa şu an şampiyonluğu da ilan etmiş olabilirdim ama şu an çok iyi hissediyorum ve kalan yarışları da kazanıp altıncı dünya şampiyonluğu ülkene armağan edeceğime eminim\" dedi. Milli motosikletçi Sofuoğlu, kalan Fransa, İspanya ve Katar ayaklarında iyi sonuçlar alarak altıncı dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nın 2017 sezonunda da zaferden zafere koşuyor. Son beş yarışta rakiplerine gözdağı veren Kenan Sofuoğlu, Portekiz\'de birinci oldu ve liderliğe yükseldi. Portimao\'da kalitesini bir kez daha ispatlayan ve özellike 11 tur kala Cluzel\'e yaptığı atakla ilk sırayı alan Kenan, sonrasında en yakın rakibi Mahias\'a da fırsat tanımadı.

Portekiz yarışı öncesinde Fransız Lucas Mahias\'in 121, Kenan Sofuoğlu\'nun ise 120 puanı bulunuyordu. Sezon başından beri her zaman önde olan Mahias, bir kez daha Kenan\'ın tecrübesine dayanamadı ve Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi. Son altı yarışında tam anlamıyla şov yapan milli pilot, Fransa, İspanya ve Katar ayakları öncesinde en büyük aday olduğunun mesajını verdi.

Kenan Sofuoğlu, Portekiz\'de en son 2010 yılında kazanmıştı. 7 yıl sonra \'en sevdiğim pistlerden biri\' dediği Portekiz\'de mutlu sona ulaşan milli pilot, kariyerindeki de 43. birinciliği elde etti.

ŞİMDİ 4 PUAN ÖNDE

Dünya Supersport Şampiyonası\'nın genel klasmanında şimdi Kenan Sofuoğlu 145 puanla lider. Lucas Mahias\'ın ise 141 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, yarıştan sonra yaptığı açıklamada ise \"Yarışa ilk sırada başlamama rağmen ilk turda 4. sıraya geriledim. Sonrasında 4 tur kala liderliği ele geçirip yarışın sonuna kadar liderliği korumayı başarmadım. Allah\'ıma çok şükür sezonun bitmesine 3 yarış kala bu sezon ilk defa liderliği ele geçirmiş oldum. Sezon başındaki sakatlık olmasa şu an şampiyonluğu da ilan etmiş olabilirdim ama şu an çok iyi hissediyorum ve kalan yarışları da kazanıp altıncı dünya şampiyonluğu ülkeme armağan edeceğime eminim\" dedi.

FOTOĞRAFLI