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Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi AKP'den milletvekili adayı oldu

Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini 12 Mayıs'ta sonlandırmıştı

21 Mayıs 2018 20:11

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AKP Sakarya 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini 12 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum"

Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca AKP, 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

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