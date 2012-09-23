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Kenan Sofuoğlu 3.kez dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan bir şampiyonluk daha...

23 Eylül 2012 20:55

 

Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, Portekiz yarışını ikinci sırada bitirerek Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2012 sezonunun tamamlanmasına bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.
 
Motosikletteki gururumuz Sofuoğlu daha önce, 2007 ve 2010 yıllarında da dünya şampiyonu olmuştu.
 
2007 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon olmuştu.
 
2010 yılında ise,  Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı olan ve Fransa'da Paris'in kuzeyinde bulunan Magny Cors Pisti'nde koşulan yarışta Kenan Sofuoğlu 2. sırada yer almasına rağmen Dünya Şampiyonu olmayı başarmıştı.
 

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