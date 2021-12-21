Kenan Koçak'a Fenerbahçe izni çıkmadı

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, adı Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'ın milli Takım'daki görevine devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından sarı-lacivertli ekibin Kenan Koçak ile ilgilendiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un, Milli Takımlar dijital medya buluşmasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Kenan Hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.. İyi bir ilişkimiz var hocayla, futbolun tüm paydaşlarıyla konuşması gayet doğal. Biz onunla yeni çalışmaya başladık ve herhangi bir yere gitmesini istemiyoruz." sözlerini kullandı.

Kenan Koçak, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Stefan Kuntz'la beraber tribünden takip etmişti.