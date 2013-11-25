T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kenan Işık'tan yarışmacıya: Kızlı-erkekli mi kalıyorsunuz!

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün Kenan Işık’ın bir yarışmacısına sorduğu soru konuşuldu

25 Kasım 2013 13:48

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kız ve erkek üniversite öğrencilerinin birlikte kaldıkları evlere denetleme gelebileceğini açıklamasıya başlayan tartışmaya gündemden düşmüyor.  Kenan Işık da kızlı- erkekli tartışmasını programına taşıdı. Işık, yarışmacıya 'Kızlı-erkekli mi kalıyorsunuz' diye sordu.

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dün yarışmada sorulan sorulardan çok Kenan Işık’ın bir yarışmacısına sorduğu soru konuşuldu. Kızlı erkekli sorusu Yarışmaya katılan Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü öğrencisi Bahadır Koca isimli yarışmacı Tekirdağ"dan gelip İstanbul "da arkadaşlarıyla kaldığını söyleyince Kenan Işık, "o arkadaşların arasında kız var mı" diye sordu. Stüdyoda büyük bir alkış koparken genç yarışmacı "yok ama arada sırada gelip gidiyorlar" şeklinde cevap verdi. Sporla ilgilendiğini belirten yarışmacı sporla ilgili soruda elenince Kenan Işık'ı şaşırttı.

ETİKETLER

kenan ışıkkızlı erkekliyarışmacıkim milyoner olmak ister

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24