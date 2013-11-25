Kenan Işık'tan yarışmacıya: Kızlı-erkekli mi kalıyorsunuz!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kız ve erkek üniversite öğrencilerinin birlikte kaldıkları evlere denetleme gelebileceğini açıklamasıya başlayan tartışmaya gündemden düşmüyor. Kenan Işık da kızlı- erkekli tartışmasını programına taşıdı. Işık, yarışmacıya 'Kızlı-erkekli mi kalıyorsunuz' diye sordu.

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dün yarışmada sorulan sorulardan çok Kenan Işık’ın bir yarışmacısına sorduğu soru konuşuldu. Kızlı erkekli sorusu Yarışmaya katılan Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü öğrencisi Bahadır Koca isimli yarışmacı Tekirdağ"dan gelip İstanbul "da arkadaşlarıyla kaldığını söyleyince Kenan Işık, "o arkadaşların arasında kız var mı" diye sordu. Stüdyoda büyük bir alkış koparken genç yarışmacı "yok ama arada sırada gelip gidiyorlar" şeklinde cevap verdi. Sporla ilgilendiğini belirten yarışmacı sporla ilgili soruda elenince Kenan Işık'ı şaşırttı.