Kenan Işık'tan iyi haber; gözlerini açtı, tepki vermeye başladı

Bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılan Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, sanatçının gözlerini açtığını ve artık tepki verebildiğini söyledi

“Ablasıyla yanında gündelik sohbetlerimizi yapıyoruz" diyen Beril Işık, "Odasında televizyon sürekli açık. Ayrıca her tarzda müzikler dinletiyoruz. Bunları görüyor, duyuyor ve tepki veriyor. Göz kırpıyor, vücudunun her kısmını hareket ettirebiliyor. Hayati tehlikesi ortadan kalktı. Bölgesel felç olasılığı da şu anda yok. Bu hareketleri yaptığında umutlarımızın boşa çıkmadığını, kalkacağını düşünmek bizlere güç veriyor” ifadesini kullandı. Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre Işık, odaya ziyaretçi alınmadığını da belirterek, “Yoğun bakımdan çıkarılan bir hasta için enfeksiyon kapması büyük tehlike arz ediyor. Bu sebeple hastane, ziyarete müsaade etmiyor” diye konuştu.