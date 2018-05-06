Kenan Güngördü 19 gündür eylemde: Çalışanlardan kimse CHP'liyim diyemiyor, işten atıyorlar

Zeytinburnu Belediyesi’nde işten atılan taşeron işçi Kenan Güngördü, 19 gündür Belediye önünde oturma eylemi yapıyor. 21 yıldır kamuda taşeron olarak çalışan Güngördü, "Ben yıllarca birçok hükümetle çalıştım. Ama hiçbir zaman bu kadar ayrıma tutulmadım. Çalışanlardan biri çıkıp ben CHP’liyim diyemiyor. Hemen işten atılıyor" dedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre Güngördü, “Taşerona ‘müjde müjde’ dediler. Mülakata girdik. Tüm ailemizin sabıka kaydını sunduk. Mülakattan sonra asılan başarı listesinde ismim vardı. 3 Nisan’da 11 kişi, işimize son verildi. Emniyet arşiv soruşturmasını gerekçe gösterdiler. Kıdem yok. Tazminat yok. Fişleyip atıyorlar” diye konuştu. Söz konusu haber aynen şöyle:

Babası yüzde 83 engelli raporu olan bir Alzheimer hastası olan Güngördü, babasının ilaçlarını hazırladıktan sonra evden çıkıp belediye önüne geliyor. Artık, babasının emekli maaşıyla geçinmek zorundalar. Satın aldıkları evin aylık 1500 lira taksidini ödemekte zorlanacaklarını söylüyor. Muhalif bir aileye mensup olduğu ya da Hak İş’e üye olmadığı için çıkarılmış olabileceğini düşünüyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Maltepe’de düzenlenen mitingde, ortak basın açıklamasını okudu. Sendikaların kendisine söz hakkı vermesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Ziyaretime de geldiler. DEVİŞ’ten fişlemeye takılmamak için istifa ettim ama muhalif olduğum biliniyordu. Ben yıllarca birçok hükümetle çalıştım. Ama hiçbir zaman bu kadar ayrıma tutulmadım. Çalışanlardan biri çıkıp ben CHP’liyim diyemiyor. Hemen işten atılıyor” diyor.

Güngördü, 15 gün boyunca uğraşsa da Zeytinburnu Belediye Başkanı’yla görüşememiş. “Gel diyalog kur. Gel benimle konuş. Gel ‘hırsızsın de. Ama bana suçumu söyle’ dedim ama gelmedi, görüşmedi” diyor.

Kararlılığını haklılığından aldığını vurgulayan Güngördü, “Eylem sırasında tepki gösteren de oluyor. Bir pankartım vardı. ‘Niye onu astın, niye üstünde ‘Allah’ yazdın’ diye saldırıya uğradım. Pankartta 'Mazlumların ahının Allah hesabını sorar' yazıyordu. Daha önce Cuma namazında çıkan bir kişininin saldırısına uğradım. Mahkeme sonunda işime iade edilmezsem bedenimi ölüme yatıracağım” diyor.