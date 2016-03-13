Kenan Evren'in yıkılan villasındaki kasayı açan hurdacı: Sağ olsun paşam, hiçbir şey bırakmamış

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in İstanbullu bir işadamına 900 bin liraya satılan 'Beyaz ev' adlı lüks villası, yenilenmek üzere yıkılmaya başlandı. Evren'in diktiği iki mandalina ağacına dokunulmazken, bir dolaba gizlenen çelik kasa boş çıktı. Çelik kasayı çıkarıp kesen hurdacı Şaban Canıtez, "Özel bir dolabın içindeydi. Kasayı çıkartıp kesip açtık. Sağ olsun paşam bizlere hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Evren'in, Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bulunan ultra lüks villası, geçen ayİstanbul'da bir işadamına satıldı. İsmi sır gibi saklanan villanın yeni sahibi, bir inşaat firmasıyla anlaşarak iki gün önce yıkım işlemlerini başlattı.

Yıkım çalışmalarını sürdüren inşaat işçileri bugün evde bulunan ahşap kapı ve pencerelerini sökmeye başladı. Sökümde bir dolabın iç kısmında gizli bir bölmede çelik kasa ortaya çıktı. Kesilerek açılan çelik kasanın boş olduğu anlaşıldı.

Çelik kasayı çıkarıp kesen hurdacı Şaban Canıtez, "Özel bir dolabın içindeydi. Kasayı çıkartıp kesip açtık. Sağ olsun paşam bizlere hiçbir şey bırakmamış" dedi.

Kepçe operatörü Ercin Hacı, "Burada işimizi üzgün yapıyoruz. Bir devir kapandı, daha doğrusu çoktan kapandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yıkımı süren lüks villada, 7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e ait sadece bahçede kendi elleriyle diktiği iki mandalina ağacının kalacağı bildirildi. Evren'in iki mandalina ağacı çevresine oturma grubu koydurarak burada sürekli oturduğu ve gelen misafirlerini burada ağırladığı öğrenildi.

Yıkılan villanın yerine yeni bir lüks villa yapılacak.