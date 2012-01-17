Kenan Evren'in portresini çizmeyi reddetiler

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‘Darbe yüzkarasıdır’



Köşk için gelenek

Picasso’ya laf atmıştı

Radikal gazetesinin haberine göre, Türkiye’de Kenan Evren’in portresini yapacak ressam bulunamadı. Cumhurbaşkanlığı, bir gelenek olan eski cumhurbaşkanlarının portresini usta ressamlara yaptırmak için yaklaşık iki yıl önce bir proje başlattı. Bu proje kapsamında Atatürk’ten başlayarak Abdullah Gül de dahil olmak üzere cumhurbaşkanlığı yapan devlet adamlarının portresi yaptırılarak Çankaya Köşkü’nde sergilenecekti.İki koldan devam eden proje ile ilgili olarak daha önce Atatürk, İnönü ve Bayar gibi devlet adamlarının portresini yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’yle (MSGSÜ) görüşüldü. Rektör Prof. Dr. Yalçın Karayağız, “Cumhurbaşkanlarının portrelerini yapmaktan çok memnun olacaklarını” iletti. Karayağız, teklifi, üniversite senatosuna aktardı. Senatodan rektör dahil olmak üzere şu ortak görüş çıktı: “Darbe yaparak cumhurbaşkanlığına gelen bir ismin portresini yapmayız.”Karayağız, senatonun bu kararını nazik bir dille Köşk’e iletti. MSGSÜ hocaları, şu anda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geriye dönük olarak Kenan Evren haricindeki cumhurbaşkanlarının portresini yapmak için çalışma yürütüyor. Karayağız, “Neden Evren’in portresini yapmak istemediniz” sorumuza şu yanıtı verdi: “Darbe Türkiye için yüz karasıdır. Bu darbeye kimse sahip çıkamaz. Akademi hocaları darbeyi yapan insanlardan hesap sorulmasını herkesten çok ister. Hele hele bu hesabın sorulmaya başlandığı bir dönemde darbeyi yapan bir paşanın portesini bırakan akademideki hocaları, bizden mezun hiçbir ressam yapmaz.” Akademi’den gelen itiraz üzerine Köşk, koleksiyonu Evren’in kendi döneminde yaptırdığı portresiyle dolduracak. Bu arada portrelerle ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Hasan Pekmezci ve Ressam Ergin İnan’ın da aralarında bulunduğu bir komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, önde gelen ressamlara proje ile ilgili teklif götürdü. Eskiz çalışmasını komisyona gönderen isimler de oldu. Komisyon yapacağı son değerlendirme ile portreleri yapacak ressamları belirleyecek.Atatürk’ten başlayarak cumhurbaşkanlarının kendi portrelerini usta ressamlara yaptırması bir gelenek. Portre ressamı denilince ilk akla gelen isim ise İbrahim Çallı’dır. Çallı hem Atatürk’ün hem de İnönü’nün portrelerini yaptı. Atatürk birçok kez Çallı’ya poz verdi. Atatürk’ün en ünlü portresi de yine Çallı’nın bu eseri, 1935 yılında yaptığı eserdir. Resimde Atatürk, fraklı bir şekilde ressama poz verirken görülür. Bu portre bugün Mimar Sinan Üniversitesi koleksiyonu arasında bulunuyor.Kenan Evren, Köşk’teki görevi sırasında resme merak saldı, emekli olduktan sonra da resim yapmaya devam etti. Yaptığı resimlerden oluşan beşin üzerinde kişisel sergi de açtı. En ünlü tabloları Hande Ataizi ve buzların eski kraliçesi Katarina Witt’in nü resimleriydi. Evren’in Picasso’nun eserleriyle ilgili söyledikleri de hâlâ hafızalarda. NewYork’ta bir müzeyi gezerken, Picasso’nun resimlerini gören Evren, “Bunları ben de yaparım” demişti. Evren, 12 Eylül’den sonra 1976’da ressam Orhan Taylan tarafından yapılan Prometheus resmini de sildirdi. Resmi sipariş eden eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç’u da hapse attırdı.