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Kenan Evren'in memleketi Manisa'daki heykeli kaldırıldı

Kenan Evren'in Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki heykeli, anıtın yerinin değişeceği gerekçesiyle kaideden söküldü ve hal binası deposuna konuldu

20 Temmuz 2013 11:06

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in memleketi Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki heykeli, anıtın yerinin değişeceği gerekçesiyle kaideden söküldü ve hal binası deposuna konuldu.

Alaşehir Belediyesi bir süre önce Atatürk ve Cumhuriyet Bulvarları’nda yeni düzenleme yaptı. Düzenlemenin ardından Beş Eylül Mahallesi, Atatürk Bulvarı’ndaki 1980 askeri darbesinin Genelkurmay Başkanı olması nedeniyle eleştirilen, referandumun ardından yargılanma yolunun açılmasıyla hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulan 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in heykelinin, trafiği aksattığı gerekçesiyle 10 metre uzağa taşınmasına karar verildi.

Evren’in 1986 yılında dönemin Anavatanlı Alaşehir Belediye Başkanı İsmail Örs tarafından yaptırılan ve asker kökenli olmasına rağmen halkın her kesimini kucaklayıp, demokrasiye geçildiği tasvir edilen 1.5 X 1.80 metre ebatındaki bronz heykel, bugün saat 18.00 sıralarında iş makinileriyle kaideden söküldü ve hal binası deposuna kaldırıldı. Heykelin, yeni kaide yapılıncaya kadar burada tutulacağı bildirildi.

CHP eski İlçe Başkanı Ethem Kaya, “Kenan Evren’in heykelinin kaldırılması hiç bir zaman kayıp değildir, kazançtır” dedi.

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