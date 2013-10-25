Cumhurbaşkanları maaşı ne kadar oldu?



TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2014 bütçesiyle birlikte de yeni zamlar belli oldu. Bugünkü 12 Eylül davası kapsamında yargılanmasına devam edilecek olan Emekli Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in maaşı 16 bin TL oldu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan 2014 bütçesiyle birlikte Cumhurbaşkanı ödeneği ve bu ödeneğe endeksli bazı emekli kamu görevlilerinin aylıkları da belli oldu.

Ahmet Kıvanç’ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı'nın aylık ödeneği brüt 37 bin 250 liradan 39 bin 950 liraya yükseldi. Vergiler düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı'nın aylık ödeneği 26 bin 600 lira olacak. Emekli cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel ve Kenan Evren 'in emekli aylıkları 14 bin 900 liradan 15 bin 980 liraya, eski başbakanlar Bülend Ulusu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut ile eski Meclis başkanlarının emekli aylığı 11 bin 175 liradan 11 bin 985 liraya yükselecek.

İlk defa 2013 yılı başında Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslenen milletvekillerinin gelecek yılki emekli aylığı tutarları da belli oldu. Milletvekillerinin şu an 6 bin 973 lira olan emekli aylıkları, ocak ayından itibaren 7 bin 479 liraya çıkacak.

Milletvekillerinin normal maaşları 13 bin lira düzeyinde bulunuyor. Emekliliği hak etmiş bulunan milletvekillerinin eline ocak ayından itibaren geçecek para, maaş artı emekli aylığı olmak üzere 20 bin lirayı aşarak 20 bin 500 liraya ulaşacak. Vekilin emekli aylığı 7 bin 479 lira.