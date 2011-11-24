Kenan Evren'in kışladan adının silinmesine az kaldı

T24 -

TSK: Çok ağır gelir

Hükümet diretti

Birçok yerden silindi

Radikal gazetesinin haberine göre, hükümet, 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa referandumunda geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla yasal koruma zırhı elinden alınan Kenan Evren’e yeni bir darbeye hazırlanıyor. Anayasa değişikliğinin ardından hükümet, İstanbul Küçükyalı’daki Kenan Evren Kışlası’nın isminin değiştirilmesi için harekete geçti. Genelkurmay’a, ‘darbeci bir generalin isminin bir kışlada yaşatılmasından duyulan rahatsızlık’ iletildi.Ancak asker, kışladan Kenan Evren’in isminin kazınması isteğine başta mesafeli yaklaştı. Askerin çekincesinin temelinde Evren’in Genelkurmay Başkanlığı daha sonra da Cumhurbaşkanlığı makamında bulunmasının yanı sıra halen yaşamasının yattığı ifade edildi. Kışladan isminin kaldırılmasının eski bir asker olan Evren’e, ‘çok ağır geleceği’ ifade edildi.Askerin soğuk yaklaşmasına rağmen hükümet Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın isminin kışladan kaldırılmasında olduğu gibi direndi. ‘Darbe yapmış bir generalin isminin kışlada bulunmasının demokrasiyle bağdaşmayacağı’ vurgulandı. Yapılan görüşmelerin ardından ‘orta yol’ bulundu. Buna göre, Evren’le ilgili başlatılan soruşturma henüz davaya dönüşmediği için kışlanın isminin değiştirilmesi ‘kısa bir süreliğine’ ertelendi. Hükümetin, Evren’in isminin indirilmesinde kararlı olduğu belirtildi.Kenan Evren’in ismi bazı okullar, caddeler ve parklarda da bulunuyor. Ancak bu isimlerin değiştirilmesinde yetki yerel yönetimlerde. Şimdiye kadar farklı illerde, Evren adını taşıyan caddeler gibi çok sayıda yerin ismi değiştirildi.