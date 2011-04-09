Kenan Evren'in ifadesi alınacak

T24

İstanbul’a sordu



Soruşturma Bayrak Harekât Planı’na göre şekillenecek



Referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği ile 12 Eylül darbecilerinin hukuki, cezai ve mali açıdan sorumlulukları olmadığına dair geçici 15. maddenin kaldırılmasından sonra başlatılan soruşturmada sadece darbeciler değil, dönemin asker ve sicil bürokrasisi de soruşturulacak. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Anayasa değişikliği ile kaldırılan geçici 15. maddede darbecilerin yanı sıra onların emirlerini uygulayan dönemin yöneticilerini de koruyan “karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz” hükmü yer alıyordu. Soruşturma savcısı Murat Demir’in yaptığı değerlendirmeye göre bu hükmün kaldırılmasıyla dönemin işkence, yargısız infaz, gözaltında kaybetme, kitap yakma gibi fiilleri için de zamanaşımı 12 Eylül 2010’dan itiraberen başladı.Soruşturma kapsamında ilk olarak İstanbul özel yetkili Başsavcı Vekilliği’nden Balyoz darbe planı soruşturması sırasında ele geçirildiği belirtilen 12 Eylül darbe planı “Bayrak Harekat Planı”nı talep eden Demir’in, darbe döneminin belgelerini inceleyeceği belirtildi. Demir’in, darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi’nin hayattaki üyeleri Kenan Evren, Nejat Tümer ve Tahsin Şahinkaya ’nın yanı sıra dönemin kamu görevlilerini de sorgulayacağı bildirildi. Darbeyi yapan MGK’da yer alan diğer kuvvet komutanları Nurettin Ersin, Necip Torumtay ve Necdet Üruğ ise hayatta olmadıkları için soruşturmanın dışında kaldılar.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Savcısı Demir, “Balyoz Darbe Planı” soruşturması sırasında ele geçirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesine esas alınan, “Bayrak Harekât Planı”nı özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istemişti.

Demir’in, söz konusu Bayrak Harekât Planı’na göre soruşturmayı şekillendireceği öğrenildi.

Demir’in, dönemin hayatta kalan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya ve Nejat Tümer’in yanı sıra “Bayrak Harekât Planı” uyarınca görevlendirilen isimleri de soruşturmaya dahil etmeyi düşündüğü bildirildi.

Demir’in, şüpheli olan isimlerin masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkını göz önünde bulundurarak soruşturmayı bu yıl sonuna kadar tamamlamayı düşündüğü öğrenildi.

Demir’in, Bayrak Harekât Planı ve diğer belgeler geldikten sonra başta Evren ve hayatta olan kuvvet komutanları başta olmak üzere planda isimleri geçen kişilerin en kısa süre içinde ifadesine başvurması bekleniyor. Evren, Şahinkaya ve Tümer’in ifadesinin talimatla mı yoksa bizzat savcılığa çağrılarak mı alınacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Demir, önceki gün bazı gazetelerde yer alan, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilgili devlet arşivlerine operasyon yapıldığı şeklindeki haberi de yalanladı. Demir’in, darbeyle ilgili belgeleri yazışma yoluyla toplama eğiliminde olduğu bildirildi.