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Kenan Evren'in evinde 12 Eylül sorgusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, 12 Eylül darbesiyle ilgili ifadesini almak için Kenan Evren’in evine gitti

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, 12 Eylül darbesiyle ilgili ifadesini almak için eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in evine gitti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ifadesini almak üzere Ankara Merkez Orduevi’ndeki general lojmanlarına geldi.

Kenan Evren'in avukatı Ömer Nihat Özgün de lojmanlara geldi.

Soruşturma kapsamında Evren'in sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin evinde alınmasına karar verilmişti.

Evren’in sorgu nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Avukat Ömer Nihat Özgün, neyle suçlandıklarını bilmediklerini söylemişti.

Kenan Evren’in yargılanamayacağını savunan Avukat Özgün, “Eski değişen 765 sayılı TCK'daki ceza zaman aşımı dolmuştur. İkincisi 12 Eylül Anayasası'nın geçici 15. Maddesi, halk oylamasıyla büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 15. Madde bir af niteliğindedir. Bir devletin önce affettiğini, daha sonra yeni bir yasayla aftan vazgeçtim deme şeklindeki bir hukuk mantığı olamaz” demişti.

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