Kenan Evren'in damadı: O adamdan hesabını soracağız

12 Eylül davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit, bu kararı beklediklerini ifade etti. Gürvit müdahil bir avukattan da mahkeme esnasında kullandığı ifadeler nedeniyle “hesap soracaklarını” söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtllayan Gürvit, "Bu kararı bekliyor muydunuz? Yoksa sürpriz mi oldu?" şeklindeki soru üzerine, "Biz bu kararı bekliyorduk" yanıtını verdi. Gürvit, "Daha önce de söylediğim gibi tamamen hukuk doktrinine aykırı olarak açılmıştı bu dava. Gereği de yapıldı. Yani bizim için sürpriz olmadı. Bu dava vesilesiyle keşke Türkiye'nin o günlere nasıl geldiği iyice irdelenebilseydi, o günün bakanlar kurulu ve o günün Türkiye'sindeki yanan ateş daha iyi irdelenebilseydi. Keşke tarih bunları daha iyi yazabilseydi. Derin devlet şunu yaptı, o bunu yaptı diyorlar. Sanki asker olayları hiç önlememiş, bilakis ihtilale yol vermiş, 'aman bir sürü adam ölsün de iktidara biz gelelim' demiş gibi bir anlayış oluştu. Bu düşünce silahlı kuvvetlere yakıştırılamaz” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in Kenan Evren'in "Karar ceza olarak çıkarsa intihar ederim" şeklindeki sözünü hatırlatması üzerine bunun mümkün olmadığını ifade eden Gürvit, "Kenan Evren şu anda 97 yaşını bitirdi. Nerde artık intihar edeceğim falan? Tamam, 70'li 80'li yaşlarda olsaydı o dediğini uygulayabilirdi. Ancak şu anda mahkemenin bile farkında değil" dedi.

Gürvit, "Günün birinde bundan dolayı mahkum olacağı aklından hiç geçmiş miydi?" soruna, "Sadece onun değil, kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. 12 Eylül tıkanmış parlementer sistemin önünü açan bir olaydı. O yüzden 27 Mayıs ile karşılaştırılmaması gerektiğini söylemiş her zaman. O yüzden kimsenin aklına gelmezdi. Darbe asla güzel bir şey değil. Bütün darbe süreçlerini yaşadım. Acaba bu süreçlerde ordu iktidar hırsıyla mı davrandı? Orduya bu kadar suçlama yöneltmek doğru değil. Bugün duruşmada müdahil bir avukat, 12 Eylül'de Merkez Bankası'nın kapısına dayanmış, 174 ton altını alıp götürmüş. Nerede bu altınlardiye soru sormuş. Bizim avukatımız bunu zapta geçirdi. Bu adama bunun hesabını soracağız” şeklinde yanıt verdi.