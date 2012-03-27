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Kenan Evren'in 12 Eylül davasına katılımına Adli Tıp karar verecek

12 Eylül davasının başlamasına bir hafta kala Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi bir dizi karara imza attı.

27 Mart 2012 22:55

12 Eylül davasının 4 Nisan'da yapılacak ilk duruşmasına Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın duruşmalara katılıp katılmayacağına Adli Tıp Kurumu karar verecek.

 
Mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın duruşmaya katılmasında sağlık açısından "bir engel var mı" şeklinde sorulmasına karar verdi.
 
Mahkeme ayrıca Evren ve Şahinkaya'nın duruşmaya sağlık sebebiyle katılamamaları durumunda telekonferans yoluyla savunmalarının alınması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.
 
Ayrıca, duruşma salonun fiziki koşulları nedeniyle sadece 21 basın mensubunun izlemesine karar verildi.

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