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Kenan Evren'e müebbet hapis istendi ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 17:10

-Kenan Evren'e müebbet hapis istendi ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin soruşturmasının tamamlandığı ve soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ''şüpheli'' olarak yer aldığı açıklandı. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin'in soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Görüşen, iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ''şüpheli'' olarak yer aldığını kaydetti. İddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, 765 sayılı TCK'nın ''Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler''e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına'' çarptırılmalarının istendiğini bildirdi.

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