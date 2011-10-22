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Kenan Evren'e işkence sorulmayacak

be döneminde gerçekleşen işkenceler ve buna bağlı ölümlerle ilgili şikâyetler, Ankara'daki ana

22 Ekim 2011 03:00

T24 - Darbe döneminde gerçekleşen işkenceler ve buna bağlı ölümlerle ilgili şikâyetler, Ankara'daki ana dosyadan ayrılarak olayın meydana geldiği illere gönderilecek. Hazırlanacak iddianamede, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya işkencelerden sorumlu tutulmayacak.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Eylül askeri darbesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanacak iddianamede, şüpheliler cunta lideri Kenan Evren ve üyesi Tahsin Şahinkaya’nın darbe döneminde yaşanan işkence ve ölümlerden doğrudan sorumlu tutulmayacağı öğrenildi. İki isme yönelik ana suçlamanın “darbe yapmak” olacağı belirtildi.

12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğinin ardından soruşturulmasına başlanan 1980 ihtilaline yönelik soruşturma, dava açılmaya doğru ilerliyor. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ve Savcı Kemal Çetin, kendilerine yapılan yüzlerce suç duyurusunun tasnifini büyük ölçüde tamamladı.

Bu kapsamda darbe döneminde gerçekleşen işkenceler ve buna bağlı ölümlerle ilgili şikâyetler, olayın meydana geldiği illere gönderilecek. Ankara’daki ana dosyadan ayrılarak illere yollanacak dosya sayısının 300 olduğu belirtiliyor. Ankara’da ise sadece Evren ve Şahinkaya ile başkentte gerçekleşen işkence ve ölüm olaylarına adı karışanların dosyası kalacak ve soruşturma bunlarla ilgili yürüyecek.

6 Haziran’da kaldığı askeri lojmanda ifadesi alınan Evren’e darbeyle ilgili 12 soru sorulmuştu. Bu sorular 2 gün sonra bu kez İstanbul GATA’da tedavi görülen Şahinkaya’ya yöneltilmişti. Evren ve Şahinkaya’ya yöneltilen 12 soru arasında, darbe döneminde sistemli işkence yapılıp yapılmadığı, talimatını da kendilerinin verip vermediği gibi konular yer almadı. Savcılık kaynakları, “Bu isimlerin o dönemde yaşanan işkencelerin talimatını verdiğine ilişkin bir delil yok. Bunu onlara sorduğumuzda kabul edecek halleri de yok. Şu an soruşturma darbe yapmak suçlaması temelinde yapılıyor” dedi.

12 Eylül darbesiyle başta Diyarbakır, Mamak ve Metris olmak üzere cezaevlerinde binlerce kişiye işkence yapıldı, onlarca tutuklu ve hükümlü hayatını kaybetti. Binlerce insan gözaltında kaybedildi.


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