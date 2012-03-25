Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi evlerinde alınacak

Ankara Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığa bir yazı göndererek, 12 Eylül darbesiyle ilgili davanın sanıkları Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya’nın ifadelerinin evlerinde ya da kaldıkları hastanede telekonferans yöntemiyle alınmasını sağlayacak yeterli teknik donanımın olup olmadığı konusunda bilgi istedi. Savcılığın olumlu yanıt vermesi halinde, 7. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay eski Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri eski Komutanı Tahsin Şahinkaya, 12 Eylül askeri darbesi hakkındaki davanın 4 Nisan'da görülecek olan ilk duruşmasında telekonferans yoluyla ifade verecek.

Öte yandan, Ankara Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 nisandaki ilk duruşma için izleyici kısıtlaması getirdi. 63 kişinin duruşma salonuna alınmasına karar veren mahkeme, basına 21 kişilik kontenjan ayırdı.

4 nisanda başlayıp 6 nisana kadar sürecek olan 12 Eylül Davası, Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davanın birçok müdahili olduğunu gözönünde bulunduran mahkeme, duruşma öncesi yerleşim planı hazırladı. Mahkeme heyetinin kararına göre, davaya müdahil olan dernek temsilcileri, yöneticilerin öncelikli olarak salona alınmasına karar verdi.



Hem sağdan hem soldan izleyici



Mahkeme, duruşmayı izleyeceklerin sayısını 63 ile kısıtlarken, basına da adliye muhabirleri öncelikli olarak 21 kişilik yer ayırdı. Öte yandan davayı izleyecek olan avukat sayısı henüz netlik kazanmadı. Döneme tanıklık eden ve mağdur sıfatıyla müdahil olan ülkücü ve solcu örgütlerin duruşmayı aynı sıralarda izlemesi renkli bir görüntü oluşturacak.



Evren ve Şahinkaya GATA’da



Bağırsak ameliyatı nedeniyle halen Ankara GATA’da tedavi gören Kenan Evren ve İstanbul’da GATA’da tedavi gören Tahsin Şahinkaya’nın duruşma tarihine kadar taburcu olup olmayacağı merak edilirken, avukatları Bülent Acar, müvekkillerinin ifadelerinin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla evlerinden alınması için geçen hafta başvuruda bulunmuştu. Acar’ın talebini değerlendiren mahkemenin savcılığa yönelttiği ‘evlerinde veya bulundukları yerde olması için teknik ekipman var mı’ sorusuna olumlu yanıt gelmesi halinde, duruşmada telekonferans yöntemiyle yapılacak.