Kenan Evren: Ölsem daha iyiydi

T24- 12 Eylül darbesiyle ilgili ifadesi alınan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ifade sırasında çok korktuğu iddia edildi. Evren'in yaşananlar için "Ölsem daha iyiydi" dediği öne sürüldü.

Evren'in yakınlarından öğrendiklerini aktaran Mehmet Çetingüleç'in Takvim gazetesinde yayımlanan (20 Temmuz 2011) haberi şöyle:

12 Eylül darbesini yapanlarla ilgili yargı yolu açıldıktan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 6 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'e ifade vermişti.

Evren'e 12 soru yöneltildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren sorgulama Evren'in Ankara Merkez Orduevi kampusundaki lojmanında gerçekleştirildi.





Peki daha sonra ne oldu?





'Ölsem daha iyiydi'





Evren, kendisini ziyarete gelen yakınlarına ifade sırasında ne hissettiğini anlattı.

Sözleri içerisinde bir cümle var ki, Evren'in içinde duygularını özetlemeye yetiyor: "Ölsem daha iyiydi."

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Dahası var:



Darbe sonrasında Cumhurbaşkanlığı da yapan Kenan Evren, savcıya ifade vermek zorunda kalmasını "Bu günleri göreceğime ölsem daha iyiydi. O gün ömrümden ömür gitti. En az 10 yıl yaşlandım" diyerek değerlendirdi.





Savcı çay ikramını bile reddeti





İfade almaya gelen savcının kendisine çok saygılı davrandığını, sorgu boyunca ceketinin düğmesini dahi açmadığını ve sürekli"Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiğini belirten Evren, savcıya çay ikram etmek istediğini, onu dahi "görev başındayız" diyerek kabul etmediğini söyledi.

Evren, savcıya yaptığı savunmanın benzerini yakın dostlarına da aktardı: "O dönemde kan gövdeyi götürüyordu. Kurumlar çalışmıyordu. Biz de yetkimizi kullanarak çalışmayan yönetime el koyduk. Bunu ülkemizin selameti için yaptık."





650 bin idam gözaltı 49 idam





Peki gerçekten ülkeye selamet geldi mi?

İnsanlar huzur buldu mu?

Darbeden sonra yüz binlerce insan büyük acılar yaşadı.

12 Eylül mağdurları ve yakınları o döneme ait belge bilgi ve fotoğrafları birçok şehirde kurulan gezici Utanç Müzesi'nde sergiledi.

O müzede yaşanan acıların rakamları da yer alıyordu:

-650 bin gözaltı.

- 517 idam cezası.

- Bazıları çocuk yaşta 49 idam.

- Cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölen 14 genç.

- Fişlenen 1 milyon 683 bin kişi.

- Yurt dışında yaşamak zorunda kalan 30 bin kişi.

- Sürgün edilen öğretim üyeleri, öğretmenler, memurlar...

- Yasaklanan, yakılan kitaplar, filmler, susturulan, hapse atılan, öldürülen gazeteciler.

- Gözaltında ve cezaevlerinde işkence sonucu öldürülen veya intihar eden yüzlerce insan...



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Evren daha önce de 12 Eylül yöneticilerine yargı yolunu açan Anayasa değişikliği referandumda kabul edilirse "intihar ederim" demişti.

Değişiklik kabul edildi.

Evren Paşa 94 yaşında. "Vatandaşlarımın duasıyla yaşıyorum" diyor!

