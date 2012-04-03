Kenan Evren kolunu kırdı

12 Eylül davasının bir numaralı sanığı Kenan Evren'in hakim karşısına çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken kolunu kırdığı haberi geldi.

Daha önce bypass olan Evren, son olarak Ankara GATA'da kalın bağırsak ameliyatı olmuştu. Sindirim sistemindeki bir sorun nedeniyle operasyon geçiren Evren'in bu yüzden ilk duruşmaya katılması beklenmiyordu.

Avukatları dolaşım sorunu tedavisi gören Evren'in duruşmalara katılamayacağını savunuyor, müdahiller ise bu tespitin Adli Tıp tarafından yapılmasını istemişti.

Davanın başlamasına bir gün kala Kenan Evren'in bu kez de elinin kırıldığı bilgisi geldi.

Davanın 1 ve 2 numaralı sanıkları Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle duruşmalara katılmayacakları bildirilmişti.

Kenan Evren Ankara, Tahsin Şahinkaya ise İstanbul'da bulunuyor.