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Kenan Evren Kışlası'nda yangın

Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı

30 Temmuz 2016 20:21

Maltepe'deki Kenan Evran Kışlası'nda bulunan otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı. Farklı noktalardaki otluk ve ağaçlık alanlarda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında "İstanbul ve Ankara'da tankların çıktığı bütün kışlaların kapatılacağını" duyurmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki kışlanın içerisinde, farklı noktalardaki otluk ve ağaçlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden askerler ve vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.  Bunun üzerine olay yerine çok sayıdaitfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına, Kayışdağı, Maltepe, Kartal itfaiye grupları yerden bir helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

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