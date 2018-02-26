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Kenan Evren ismi kaldırılan liseye şehit Evren Kara'nın adı verildi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismi, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi

26 Şubat 2018 14:07

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin ismi, Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı\'nın okullara şehitlerin isimlerinin verilmesi yönündeki çalışması kapsamında, Alaşehir\'de 1981 yılında eğitim- öğretime başlanan Orgeneral Kenan Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin de ismi değiştirildi. 7\'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren\'in adının kaldırıldığı okula, mezun öğrencilerinden olan ve 9 Ekim 2016 tarihinde, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı  teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda, terhisine 1 ay kala şehit olan askerlerden Jandarma Onbaşı Evren Kara\'nın adı verildi.
Bakanlıktan gelen talimat ile lisenin adını değiştirdiklerini belirten Müdür Tutkay Doğan, \"Okulumuzdan mezun olan şehidimiz Evren Kara\'nın Killik Mahallesi\'nde yaşayan ailesine de konuyla ilgili bilgi verdik\" dedi.

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