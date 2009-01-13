Kenan Evren hastaneye kaldırıldı

İzmir'de yaşayan Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, soğuk algınlığı nedeniyle askeri hastanede tedaviye alındı.



Yıllarca Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne yaşadıktan sonra İzmir'e taşınıp, Hava Eğitim Komutanlığı içindeki general lojmanlarında kalmaya başlayan Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren üşütüp, hastalandı.



92 yaşındaki Evren, geçen pazar günü, 112 Acil Servis ambulansı ile Güzelyalı'daki lojmandan alınarak, Hatay semtindeki İzmir Mevki Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede Evren'in üşütmeye bağlı olarak hastalandığı anlaşıldı. Tedaviye alınan Evren hastaneye yatırıldı. Hastalığın zatürreeye çevirmemesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kenan Evren 2007 yılı Ekim ayında da kalın bağırsağındaki keseciklerin kanaması nedeniyle bir süre Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

