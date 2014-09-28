Kenan Evren filmi geliyor

12 Eylül’de Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananları konu alan “Kanlı Postal” filmiyle Cannes Film Festivali’ne katılmaya hazırlanan Mehmet Arslan, ikinci filminde de darbe dönemini anlatacak. Arslan, “12 Eylül: Kenan” adlı filmde dönemin tüm istihbarat ilişkilerini ve kanlı anlaşmalarını beyazperdeye yansıtacağını söyledi.

Yönetmen Mehmet Arslan, yapımcılığını EBT Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu İrfan Eroğlu ile birlikte yazdığı “12 Eylül: Kenan” filmi için kolları sıvadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gelecek martta girecek “Kanlı Postal”da darbe döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananları anlatan Arslan, ikinci filmde dönemin tüm istihbarat ilişkilerini ve kanlı anlaşmalarını beyazperdeye yansıtmaya çalışacak.

12 Eylül darbesinin ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu, bu sebeple dönemin tüm bilinmezlerini gözler önüne sermeyi hedeflediklerini belirten yönetmen, sözlerine şöyle devam etti:

“12 Eylül’ün aktörleri yargı önüne çıktı. Ancak onların asıl yargılanacakları yer halkın vicdanı. Darbelerle yüzleşmenin ikici perdesi başlıyor ve halkın yargısı çok daha ağır olacak.”

Önümüzdeki ay çekimlerine başlanacak olan “12 Eylül: Kenan”ın önümüzdeki yıl şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.