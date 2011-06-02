-KENAN EVREN EVİNDE İFADE VERECEK ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''12 Eylül Darbesi'ne'' ilişkin soruşturma kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in sağlık sorunları nedeniyle, ifadesinin evinde alınmasına karar verdi. Evren'in avukatı Ömer Nihat Özgün, öğleye doğru Ankara Adalet Sarayı'na gelerek, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile bir süre görüştü. Görüşen, Avukat Özgün'e, sağlık sorunları nedeniyle Evren'in ifadesinin evinde alınacağını bildirdi. Evren'in ifadesinin, önümüzdeki günlerde, ikamet ettiği Merkez Orduevi yakınındaki askeri lojmanda alınacağı kaydedildi. Avukat Özgün, müvekkilinin ifadesinin, önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü alınabileceğini söyledi. Öte yandan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın ifadesinin nasıl alınacağının ise talimat yazılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirleneceği belirtildi.