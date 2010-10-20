Kenan Evren: Erdoğan sevgisini saygısını sunmak için beni ziyaret etti

T24 - "Artık bunu saklamanın bir anlamı yok" diyen Kenan Evren, Sözcü'den Ertuğrul Akbay ile yaptığı röportajda şu ifadelere yer verdi:





"Hatta, Kalender Orduevi'ne makam otosuyla değil...

Sivil arabasıyla geldi...

Biz de kimseye haber vermeden gizlice içeri aldık.

Yarım saat kadar oturdu.

Niçin gelmiş?

Bana saygılarını... Sevgilerini sundu...

Bu ülkeye yaptığım iyiliklerden söz etti.

Başka?

Elimde teyp yok ki...

Aklımda kalan bunlar..."

Evren ve Erdoğan 1998 yılında Mehmet Ağar'ın oğlunun nikah töreninde karşılaşmışlar. Evren nikah şahidi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Erdoğan nikah kıymış. Büyük Kulüp'te gerçekleşen nikahı gazete "Büyük Kulüp'te büyük buluşma!" diye sundu.



"İstanbul'u uçururdum"





Tören bitikten sonra Erdoğan ile aralarındaki konuşmayı Evren, şöyle aktarıyor:

"Oturduğum masaya geldi...

Konuştuk...

O'na; Devlet Başkanlığım sırasında...

Zamanın Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'a yaptığım yardımlardan falan söz ettim. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan bana; Ahh Paşam Ahh, dedi...

Sizin zamanınızda ben olacaktım ki Belediye Başkanı...

Neler neler yapar...

Sizin desteğinizle İstanbul'u uçururdum!.. "





