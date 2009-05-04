‘Kenan Evren adı sokaklardan kaldırılsın’

CHP'li İl Genel Meclisi üyesi Kaplan, Evren'in adının cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için Muğla İl Genel Meclisi Başkanlığı'na dilekçeyle başvurdu.



Son dönemlerde okul, cadde ve sokaklardan adının kaldırılması için kampanya başlatılan 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e, 18 yıl yaşadığı Marmaris'te, Demokrasi Plaformu'ndan sonra bir darbe de CHP'li İl Genel Meclisi üyesi Dursun Kaplan'dan geldi. Kaplan, Evren'in adının cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için Muğla İl Genel Meclisi Başkanlığı'na dilekçeyle başvurdu.



Dursun Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanlığı'na verdiği dilekçesinde şu görüşleri savundu:



``Ülkemizde hükümete karşı darbe yapılacak endişesiyle Atatürkçüler, üniversite Öğretim üyeleri, rektörler, Aydınlar ve eski komutanlar tutuklanarak sorgulanmakta. Asıl demokrasiye darbe yapan 12 Eylül komutanlarının isimleri ise, tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris de de cadde, sokak ve okullarda bulunmakta. Sokak ve caddelerdeki isim değişikleri belediyenin tasarrufundadır. Okullardaki Kenan Evren ve Kenan Paşa isimlerinin değiştirilmesi için İl Genel Meclisi'nin temenni kararı alarak İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim.''

