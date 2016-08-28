T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ken ve Barbie’nin aşkı gerçek oldu

“Bizimkisi plastik aşkı”

28 Ağustos 2016 19:48

Oyuncak bebekler Barbie ve Ken’e benzemek için çok sayıda estetik operasyon geçiren ve bu uğurda yaklaşık 500 bin dolar harcayan Pixee Fox ve Justin Jedlica, gerçek hayatta da bir araya geldi. 

Sputnik’in haberine göre Barbie’ye benzetmek amacıyla altı kaburgasını aldırmak da dahil 17 estetik operasyon geçiren 26 yaşındaki Pixee Fox ile Ken’e benzemek için 340 ameliyat geçiren 35 yaşındaki Justin Jedlica’nın hayatı bu yıl bir televizyon programının çekimleri sırasında kesişti. Buluşma, ikilinin en büyük ortak noktaları olan estetik ameliyatlar sayesinde gerçekleşirken, Fox ve Jedlica arasında tam olarak romantik bir nitelik taşımayan, daha çok ‘arkadaşça’ bir ilişkiye doğdu.

Barcoft TV’ye konuşan Fox “Jedlica bana ameliyatlarla ilgili ipuçları verdi, o da aynı süreçten geçmiş. İkimiz de görünüşümüzden dolayı yargılanıyoruz. İnsanlar Barbie ve Ken’e benzememiz konusunda yorumlarda bulunuyordu, biz de ilgi çekmekten hoşlandık. Bizimkisi plastik aşkı” dedi. 

Fox ayrıca “Şimdilik ikimiz de aşktan elimizi çektik. Estetik ameliyatlara odaklıyız, hayal ettiğimiz görüntüye ulaşana kadar durmayacağız. Ameliyatlara odaklıyım, bir erkek için ayıracak vaktim yok” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

kenbarbieaşk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24