Ken ve Barbie’nin aşkı gerçek oldu

Oyuncak bebekler Barbie ve Ken’e benzemek için çok sayıda estetik operasyon geçiren ve bu uğurda yaklaşık 500 bin dolar harcayan Pixee Fox ve Justin Jedlica, gerçek hayatta da bir araya geldi.

Sputnik’in haberine göre Barbie’ye benzetmek amacıyla altı kaburgasını aldırmak da dahil 17 estetik operasyon geçiren 26 yaşındaki Pixee Fox ile Ken’e benzemek için 340 ameliyat geçiren 35 yaşındaki Justin Jedlica’nın hayatı bu yıl bir televizyon programının çekimleri sırasında kesişti. Buluşma, ikilinin en büyük ortak noktaları olan estetik ameliyatlar sayesinde gerçekleşirken, Fox ve Jedlica arasında tam olarak romantik bir nitelik taşımayan, daha çok ‘arkadaşça’ bir ilişkiye doğdu.

Barcoft TV’ye konuşan Fox “Jedlica bana ameliyatlarla ilgili ipuçları verdi, o da aynı süreçten geçmiş. İkimiz de görünüşümüzden dolayı yargılanıyoruz. İnsanlar Barbie ve Ken’e benzememiz konusunda yorumlarda bulunuyordu, biz de ilgi çekmekten hoşlandık. Bizimkisi plastik aşkı” dedi.

Fox ayrıca “Şimdilik ikimiz de aşktan elimizi çektik. Estetik ameliyatlara odaklıyız, hayal ettiğimiz görüntüye ulaşana kadar durmayacağız. Ameliyatlara odaklıyım, bir erkek için ayıracak vaktim yok” ifadelerini kullandı.