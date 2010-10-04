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KEMİKLERİ UZMAN İNCELEYECEK ARDAHAN (A.A)

04 Ekim 2010 21:48

-KEMİKLERİ UZMAN İNCELEYECEK ARDAHAN (A.A) - 04.10.2010 - Ardahan'da, kent merkezindeki bir inşaatın temel çalışması sırasında bulunan insan kemikleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, bölge ve kemiklerin incelenmesi için Ankara Üniversitesi'nden(AÜ) uzman istendi. Edinilen bilgiye göre, Karagöl Mahallesi'nde, Lütfü Karabağ'a ait bir inşaatın temel çalışması sırasında, insan kemikleri görülmesi üzerine başlatılan çalışmada, toplam 24 kafatası, birçok kemik parçası ve bot türü giyeceklere rastlanıldı. İnsan kemiklerinin incelenmesi için soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümündeki uzmanların bölge ve kemikler üzerinde araştırma yapmasını istedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Mor, dün yapılan temel çalışmalarının ardından bugün inşaat alanındaki çalışmaların tekrar durdurulduğunu söyledi. İnşaat alanındaki çalışmaların savcılığın talimatı üzerine durdurduklarını belirten Mor, şu bilgiyi verdi: ''Gelecek olan uzmanlar, bölgede inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümünden 2 uzman gelip, hem bölgede ve hem de kemikler üzerinde çalışma yapacak. Bir iki gün içinde Ardahan'a gelecek uzmanların yapacağı çalışma sonrası kemiklerin yaşı ve ırkı ortaya çıkmış olacak.''

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